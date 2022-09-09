وكيل الأوقاف بالقليوبية يفتتح مسجدين بمدينتي شبين القناطر وطوخ

افتتح صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم الجمعة مسجدين بمدينه شبين القناطر ومسجد اخر بمدينه طوخ .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الافتتاحات تضمنت مسجد عمر بن الخطاب بعزبة الجنينة كفرسعد بحيرى بشبين القناطر، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ومسجد الرحمة بعزبة / سرور - قرية الحصة، بمدينة طوخ، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأوضح وكيل الوزارة أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام الحكم، حرص على إنجاز العديد من المشروعات الكبرى وفتح جميع الملفات، وكان من بين هذه الملفات ملف الأوقاف، حيث شهدت المحافظة نهضة كبيرة فى إنشاء عدد كبير من المساجد من 2014 وحتى الآن، إلى جانب أعمال الترميم والصيانة لباقى المساجد على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل الأوقاف، أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم إنشاؤها جديدا بقرى ومدن مراكز المحافظة منذ عام 2014 وحتى العام الحالى 453 مسجدا جديدا، فيما بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم إحلالها وتجديدها في نفس الفترة 165 مسجدا على مستوى المحافظة، فيما بلغ إجمالي المساجد التى تم صيانتها وترميمها على مستوى المحافظة 636 مسجدا.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أن هذا العدد سواء فى الإنشاء الجديد على أرض محافظة واحدة أو الصيانة والترميم أو الإحلال والتجديد يعد حدثاً فريداً من نوعه ولم يحدث فى أى بلد من البلاد من قبل، مؤكدا أن مصر بمؤسساتها الوطنية والدينية ممثلة في وزارة الأوقاف ستظل على العهد داعمة لبيوت الله مبنى ومعنى ومحاربة لكل أدعياء التدين والمتاجرين به.