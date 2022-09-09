 سفير الكويت باليابان: نبذل الجهد لتعزيز الروابط المتينة بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير الكويت باليابان: نبذل الجهد لتعزيز الروابط المتينة بين البلدين

علم اليابان
علم اليابان
أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 9:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 9:28 ص

أكد سفير الكويت لدى اليابان سامي الزمانان ، على بذل الجهد والعمل لتعزيز الروابط المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين على مختلف المستويات .
وقال السفير الزمانان - خلال تقديمه أوراق إعتماده كسفير لبلاده في اليابان والتي تسلمها نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم / الجمعة/ - أنه تم تبادل الآراء حول سبل تطوير علاقات الشراكة والصداقة المتميزة بين دولة الكويت واليابان.
وأضاف الزمانان أن توجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهدة الشيخ مشعل الأحمد الصباح واضحة وأكيدة بتوطيد علاقات دولة الكويت مع مختلف الدول الصديقة.


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