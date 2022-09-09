الزراعة: زيادة المساحة المنزرعة لـ5 ملايين فدان يهدف لتحقيق التنمية وإيجاد فرص عمل

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك طفرات متتالية في قطاع الزراعة للفلاح والمزارع المصري منذ عام 2014، بشكل لم يحدث من قبل.

وقال الدكتور محمد القرش، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية مساء اليوم الجمعة، إن المجمعات الزراعية الجديدة والمشروعات التى تنفذها الدولة وزيادة المساحة المنزرعة إلى 5 ملايين فدان هدفها إيجاد فرص عمل للفلاحين والمزارعين، بالاضافة إلى تبطين الترع بهدف وصول المياه إلى نهايتها مما يصب في مصلحة المزارع والفلاح المصري.

وأشار إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل سكان المناطق الريفية على أوسع حيز جغرافي وتستهدف 60 مليون مواطن بقيمة تمويلية تتجاوز 700 مليار جنيه، وتعد واحدة من أهم المبادرات، كما لا توجد دولة على مستوى العالم لديها مشروع يطبق فيه هذا الحيز الجغرافي كمصر، فيما يتم أيضا إنشاء 320 مجمعا زراعيا يهدف تقديم خدمة متكاملة للفلاح والمزارع.

وأضاف أن المشروعات التي تنفذها الدولة هدفها تطوير الأراضي المصرية وإيجاد فرص عمل للفلاح والمزارع المصري مثل مشروع توشكي الخير، بإجمالي 1.1 مليون فدان، وهناك أيضا بمنطقة شرق مصر أو مناطق سيناء هناك 500 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع مصر الجديدة بداية من محافظة مطروح وحتى أسوان جنوبا فهناك مساحات تعمل الدولة على استصلاحها بإجمالي 1ر1 مليون فدان.

وتابع، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مشروع تطوير الري الحقلي والذى خصصت له الدولة 60 مليار جنيه والمشروعات التنموية التي تنفذها على أرض الواقع هدفها خدمة الفلاح والمزارع المصري وتوفير فرص عمل.