أذربيجان تعرب عن تقديرها لدور روسيا في تطبيع العلاقات مع أرمينيا

أعرب نائب رئيس الوزراء الأذري شاهين مصطفاييف، اليوم الجمعة، عن تقدير بلاده للدور الكبير الذي تقوم به موسكو وخاصة دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تطبيع العلاقات الأذرية-الأرمنية.

وقال مصطفاييف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تريند" الأذرية، "إن أذربيجان مهتمة بتطبيع العلاقات مع أرمينيا وأعربت عن استعدادها لتوقيع معاهدة سلام بين البلدين، حيث إن البلاد لا ترى أي بديل آخر لإحلال السلام في هذه المنطقة سوى التوقيع على معاهدة السلام".

وأشار المسؤول الأذري إلى أن التوصل إلى معاهدة سلام ممكن فقط من خلال الاعتراف المتبادل بسيادة وسلامة الآراضي الأذرية، فضلًا عن حرمة حدود الدولة وعدم انتهاكها.

ولفت إلى أن الاجتماع الثاني للجنتين الأذرية والأرمينية بشأن ترسيم الحدود عُقد في موسكو في 30 أغسطس 2022،ةمُضيفًا أن إعادة فتح اتصالات النقل تخلق فرصًا كبيرة للتعاون الإقليمي وجذب شحنات الترانزيت الدولية.

كما شدد أيضًا على أن البيانات الثلاثية الموقعة في 10 نوفمبر 2020 و 11 يناير 2021 و 26 نوفمبر 2021 تضمن إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.