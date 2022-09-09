بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاماً قضت من بينهم 70 عامًا على العرش، شهدت خلالها أحداثا وتحولات سياسية كبري داخلية وخارجية وأوقاتا عصيبة مرت على أسرتها كانت تتنقل خلالها بين العديد من القصور الملكية أبرزها "قصر وندسور" أو"قلعة وندسور" في مقاطعة بيركشاير بجنوب شرق إنجلترا.

وفقاً للموسوعة الكندية "فيكتوريا"، فإن تاريخ تلك القلعة الأكثر شهرة في العالم والواقعة على مساحة تقدر بحوالي 45 ألف متر مربع، يعود إلى عام 1901 عندما اختارها الملك إدوارد السابع، مقراً للحكم، ومنذ ذلك الوقت مر خمسة ملوك من هذه الأسرة على ذلك القصر.

وتعود قصة القصر، للأسرة التي كانت تحكم بلجيكا، وبلغاريا والبرتغال وبولندا والعديد من الدوقيات، حيث حكمت هذه الأسرة المملكة المتحدة بفضل زواج الملكة فيكتوريا الأولى من ابن عمها الألماني الأمير ألبرت أمير ساكس كوبرج جوتا، ونتيجة لذلك عندما اعتلى ابنهما العرش في عام 1901، انتقل عرش مملكة الكومنولث إلى ساكس-كوبرج-جوتا.

وبذلك أصبحت العائلة المالكة في إنجلترا من أصل ألماني، إلا أن الحرب العالمية الأولى أثرت على هذا الرابط الأسري، حيث دفع تصاعد كراهية الألمان بين الشعب الإنجليزي، الملك جورج الخامس إلى تغيير اسم العائلة من ساكس كوبرج جوتا، إلى وندسور، كما رفض انتقال العرش لأي فرد من أفراد عائلته التي اختارت لقب الجانب الألماني.

وهكذا ولدت عائلة وندسور، وكان هناك ارتباك داخل النظام الملكي بعد تغيير هذا الاسم، لأن هذا التغيير ينطبق فقط على أحفاد الملكة فيكتوريا الذكور وليس على أحفاد الإناث.

إلا أن الملكة إليزابيث الثانية، وضعت حداً لهذا الارتباك في أبريل 1952 بإعلانها: "يسعدني أن يُطلق علي أنا وأولادي ونعرف باسم منزل وعائلة وندسور، وأن أحفاد الذين يتزوجون، وذريتهم، سوف يحملون اسم وندسور ".

وكان جورج الخامس أول حاكم لكومنولث، كما كان آخر ملوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، بعد أن حصلت أيرلندا على استقلالها في عام 1922، تم تغيير اسم المملكة إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وكان جورج السادس آخر ملك حمل لقب إمبراطور الهند قبل استقلالها في عام 1947.

وبإعتلاء أمير ويلز، تشارلز، العرش البريطاني، فقد يقوم الملك تشارلز الثالث بتغيير اسم المنزل إلى "مونتباتن" تكريما لوالده الراحل الأمير فيليب، دوق إدنبرة، إلا أنه يمكنه أيضًا أن يقرر الاحتفاظ باسم "وندسور".