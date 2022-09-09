 ملكة الدنمارك تصف الملكة إليزابيث الثانية بالشخصية البارزة بين ملوك أوروبا - بوابة الشروق
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ملكة الدنمارك تصف الملكة إليزابيث الثانية بالشخصية البارزة بين ملوك أوروبا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 9:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 9:14 ص

أشادت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية ، اليوم الجمعة ، بالملكة إليزابيث الثانية، كما وصفتها بأنها "شخصية بارزة بين ملوك أوروبا وأنها مصدر إلهام عظيم".
وقالت ملكة الدنمارك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "سنفتقدها بشدة".
ومع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح عهد الملكة مارجريت الثانية - الذي استمر 50 عاما الآن - الأطول في أوروبا.
يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها في إسكتلندا يوم أمس (الخميس) عن عمر يناهز 96 عاما.


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