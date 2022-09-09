جون كيري: المليارات المخصصة لمكافحة التغير المناخي غير كافية

قال المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، إن المليارات التي خصصها العالم لمكافحة التغيرات المناخية غير كافية لحل الأزمة.

وأضاف خلال لقاء بالإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، عبر قناة إم بي سي مصر، الخميس، أن القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة تجاه هذا الملف، لافتا إلى حرص 65٪ من شركات القطاع الخاص على خفض الانبعاثات الحرارية قد الإمكان، متمنيا أن ينجح مؤتمر شرم الشيخ COP27، والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل على أرض شرم الشيخ في الوصول بالنسبة إلى 100٪.

وشدد على ضرورة خفض مستوى الانبعاث الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول 2030 وإلا سيصبح من المستحيل الوصول لمعدل صفر انبعاث حراري.