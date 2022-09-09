 رئيس جامعة سوهاج: الفلاح المصري أحد أهم الأعمدة في الاقتصاد القومي والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة - بوابة الشروق
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رئيس جامعة سوهاج: الفلاح المصري أحد أهم الأعمدة في الاقتصاد القومي والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 8:23 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 8:23 م
هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية؛ بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ70، والذي يتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي.

وأكد رئيس الجامعة أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الحكومة المصرية كافة جوانب الدعم للفلاح، باعتباره أحد أهم الأعمدة في الاقتصاد القومي والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح عبد الخالق أن مبادرة "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية رئيس الجمهورية تسعى بقوة لتحقيق نهضة شاملة في حياة الفلاح المصري؛ ما يجرى الآن على قدم وساق لمساعدة الفلاحين في توفير الإمكانات اللازمة لهم وتشجيعهم على مواصلة العمل والإنتاج في جميع قرى ومحافظات مصر.

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