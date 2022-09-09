إيران: 700 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران تسجيل 700 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الجمعة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 ملايين و537 ألفا و781 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و135 حالة،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إرنا).

وبحسب البيان، تعافي 7 ملايين و313 ألفا و738 شخصا، من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران.

كما أعلنت الوزارة توزيع 154 مليونا و486 ألفا و495 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتنشيطية) في جميع أنحاء البلاد.