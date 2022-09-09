العاهل البريطاني الجديد يتعهد بخدمة البلاد

في خطاب للأمة البريطانية، تعهد العاهل البريطاني الجديد، الملك تشارلز الثالث بخدمة البلاد.



ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، قال: "كما فعلت الملكة ذاتها بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أتعهد أنا أيضا رسميا طوال الوقت المتبقي الذي يمنحه الرب لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية، أهم شيء لأمتنا".



وقال الملك إنه كان يعد نجله ووريثه ويليام، أمير ويلز، مضيفا أنه "بوقوف كاثرين إلى جانبه، سيستمر أمير وأميرة ويلز الجديدان، كما أعلم، في إلهام وقيادة حوارنا الوطني، بما يساعد على الاهتمام بالأمور الهامشية حيث يمكن تقديم مساعدة حيوية".



وأضاف الملك: "أعبر عن حبي لهاري وميجان حيث يستمران في بناء حياتهما في الخارج".



وذكر الملك: "حياتي ستتغير بالطبع حيث أتولى مسؤولياتي الجديدة".



واستطرد قائلا: "لن يعد من الممكن بالنسبة لي منح الكثير من وقتي وطاقتي للجمعيات الخيرية وقضايا كنت أعتني بها بشدة. لكن أعلم أن هذا العمل المهم سيستمر بأيدي آخرين موثوق فيهم".