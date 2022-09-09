الإنتاج الحربي يتغلب علي المنيا بثنائية وديًا

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي الانتاج الحربي والمنيا، بفوز الاول بهدفين مقابل هدف، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

بدأ عبد الناصر محمد المدير الفنى للانتاج بتشكيل مختلف عن اللقاء الودي السابق، وذلك لإعطاء الفرصة لجميع لاعبي الفريق الحربي وتجهيزهم بشكل جيد، تقدم فريق المنيا علي عكس سير اللقاء بهدف في الشوط الأول سجله ابراهيم فاضل. ليأتي رد الانتاج في الشوط الثاني بأداء هجومي، حيث تعادل كارفالا في الدقيقة ٧٠، ثم سجل منجاوي هدف التقدم للفريق الحربي في الدقيقة ٨٥، لينتهي اللقاء بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الفريق الحربي تعادل سلبيًا في اللقاء السابق مع النصر، وتأتي هذه الوديات في إطار الاستعداد للموسم الجديد، والذي من المقرر إجراء القرعة الخاصة به في اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء القادم.