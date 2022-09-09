فيلم الجنة اللبناني الأفضل في مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بسوريا

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عباس النوري أفضل ممثل.. وتنويه من لجنة التحكيم للفيلمين المصريين "ربيع ممطر" و"واقع افتراضي"

فاز الفيلم اللبناني "الجنة" بجائزة أفضل فيلم في الدورة الخامسة من مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بسوريا، والتي اختتمت فعالياتها أمس بعرض ثلاثة أفلام من لبنان ومصر والعراق

فيلم "الجنة" سيناريو و إخراج غريس عقوري، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرج يزن أنزور عن فيلم "جوري"، وجائزة أفضل سيناريو للفيلم السوري "كواليس" سيناريو وإخراج أسامة عبيد الناصر، وجائزة أفضل ممثل للفنان عباس النوري عن دوره في فيلم "نوم عميق" نص وإخراج خالد عثمان فيما نالت الممثلة اللبنانية مارلين نعمان جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الجنة".

وحاز على جائزة أفضل تصوير مدير التصوير باسل سراولجي عن فيلم "جوري" بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الجزائري "الجسر" فكرة وإخراج بوكيف محمد طاهر شوقي.

كما نوهت لجنة التحكيم إلى الفلمين المصريين "ربيع ممطر" إخراج أحمد خليل علي، و"واقع افتراضي" سيناريو وإخراج وائل أبو طالب وكذلك الفيلم المغربي "ظلام ملون" إخراج محمد املعاب وذلك لتميزها بالأفكار المطروحة.

وكرمت لجنة المهرجان الطفلة كريستين نصر بطلة فيلم "صدى" من خارج مسابقة المهرجان للمخرج عصام الدهوك.

وكانت عروض المهرجان استكملت أمس بعرض فيلم "الجنة" اللبناني تلاه الفيلم المصري "أحبك أكرهك" إخراج آية أشرف مرسي قبل أن تختتم عروض المهرجان بالفيلم العراقي "القدم اليسرى" للمخرج فلاح البغدادي.