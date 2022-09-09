الناتو: سندعم أوكرانيا على المدى الطويل

أكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو ينس ستولتنبرج، استعداد الحلف مواصلة تقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية على المدى الطويل.

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قال ستولتنبرج ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بروكسل، اليوم الجمعة ـ إن القوات الأوكرانية تدافع ببسالة ضد الهجمات الروسية التي تشنها بشكل مستمر على مناطق كييف، مؤكدًا أن الحرب في كييف دخلت حاليًا مرحلة وصفها بـ"الحساسة".

وشدد ستولتنبرج، على أن الحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية حلفائه والدفاع عنهم، مشيرًا إلى أن المساعدات التي يقدمها الحلف لكييف ساهمت بشكل كبير في تغيير الوضع في الميدان الأوكراني.

من جانبه، أكد بلينكن أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتزحزح، مشددًا على أهمية الوحدة مع حلف الناتو والمؤسسات الأوروبية من أجل تحقيق كافة الأهداف المشتركة واستمرار الضغط على روسيا لوقف عدوانها على أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق المفضل والوحيد للتعامل مع الأزمة الأوكرانية وإنهاء العملية العسكرية الروسية على كييف، مؤكدًا إفشال كافة محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتقسيم حلف شمال الأطلسي الناتو.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن أسفه وحزنه إزاء سقوط الكثير من الأطفال جراء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، متهمًا، في الوقت نفسه، روسيا بمحاولة وقف الدعم لأوكرانيا.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمساعدة أوكرانيا والدول الأوروبية في تخطي فصل الشتاء المقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم.