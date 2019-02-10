طبيب نفسي يحذر: كوميكس السوشيال ميديا تزيد شعور الاحتقان

قال الدكتور عمرو سليمان استشاري الطب النفسي، إن التعاون والتوافق بين الأزواج من الأصول والقيم المجتمعية الأصيلة، وغياب الضمير هو السبب الأساسي في المشاكل الأسرية.

أردف عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن ارتفاع حالات الطلاق يرجع إلى فقدان قيم كثيرة في المجتمع، مشيرا إلى وجود ضغط مادي كبير على الشباب بسبب ارتفاع تكاليف الزواج.

بين استشاري الطب النفس، أن السوشيال ميديا واقع افتراضي لها جانب إيجابي وآخر سلبي يتعلق بنشر المعلومات المغلوطة الذي يحدث نوعا من الفساد في المجتمع وتم رصد ذلك في دراسة بالولايات المتحدة.

أوضح عمرو سليمان أن «الكوميكس على فيسبوك كوميديا سوداء تؤدي لاحتقان لا شعوري وتزيد المشكلة بشكل كبير» مشيرا إلى أن الذهاب للطبيب النفسي ضرورة عند التعرض للمشاكل الاجتماعية بين الزوج والزوجة.