 البر الرئيسي الصيني يسجل 259 إصابة محلية العدة بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 259 إصابة محلية العدة بكوفيد-19


نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 10:10 ص

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 259 إصابة مؤكدة، محلية العدوى بكوفيد-19، منها 59 في سيتشوان، و 42 في منغوليا الداخلية.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم تحديد إجمالي 1033 إصابة محلية جديدة بدون أعراض.

وخرج إجمالي 336 من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الخميس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 234876 شخصاً.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19 أمس الخميس، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5226 في البر الرئيسي الصيني بسبب الوباء، بحسب اللجنة.


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