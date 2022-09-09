 قائد القوات البرية الإماراتي يبحث التعاون العسكري مع فرنسا وأمريكا - بوابة الشروق
الجمعة 9 سبتمبر 2022 6:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

قائد القوات البرية الإماراتي يبحث التعاون العسكري مع فرنسا وأمريكا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 6:31 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 6:31 م

أكد قائد القوات البرية الإماراتي اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي، أهمية وعمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال العقود الماضية في شتى المجالات، ولاسيما التي تعني بالجوانب العسكرية والصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، اليوم الجمعة، كلا على حدة، الفريق مهندس التسليح تييري كاريير نائب المدير العام في الإدارة العامة للتسليح الفرنسي (DGA) في قيادة القوات البرية الفرنسي، واللواء ويليام بلالوك قائد قوة الواجب سبارتن الأمريكية في قيادة القوات البرية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ورحب "الشحي"، في بداية اللقاءين بالضيوف والوفدين المرافقين، مشيدًا بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.

وتطرق اللقاءان إلى تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك