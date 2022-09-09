سفير الكويت لدى بنين: يجب فتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم البلدين

أكد سفير الكويت لدى بنين مشعل المنصور، حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات مع بنين وضرورة فتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم البلدين الصديقين ومصالحهما المشتركة.

ونقل المنصور، خلال تقديمه نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والتعاون في بنين أوريليين أغبينونسي اليوم الجمعة، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - تحيات وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وتمنياته له ولشعب بنين الصديق كل التقدم والازدهار.

من جانبه أشاد وزير خارجية بنين بالعلاقات الطيبة التي تجمع بنين بالكويت والدور الرائد الذي تقوم به في عدد من المجالات ومن أهمها مجال العمل الإنساني