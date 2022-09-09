إسرائيل تعلن سقوط إحدى طائراتها المسيرة في البحر المتوسط

أعلنت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن طائرة مسيرة تابعة للجيش سقطت أمس الخميس في البحر المتوسط بالقرب من الحدود مع لبنان، بسبب خلل فني.



وقالت الوحدة إن جنود الجيش تمكنوا من انتشال الطائرة المسيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.



وأضافت أن الحادث قيد التحقيق، وسوف يتم وقف استخدام الطائرات المسيرة من هذا الطراز لحين استكمال التحقيق.



ولم يتم الإصفاح عن طراز الطائرة المسيرة التي سقطت في البحر.



يذكر أن لبنان وإسرائيل في حالة حرب من الناحية الفنية، وتخترق طائرات مسيرة من الجانبين، بشكل روتيني الحدود، شديدة الحراسة، وفقا للصحيفة.



وتصاعدة التوترات بين الدولتين في الأونة الأخيرة وسط محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن نزاع يتعلق بالحدود البحرية بينهما.

وأعلنت شركة مدرجة في بورصة لندن، حصلت على تصريح من إسرائيل لاستخراج الغاز من حقل يقع قبالة الساحل و يطالب لبنان بملكية جزء منه، أمس الخميس أنها سوف تبدأ استخراج الغاز في غضون اسابيع.

يشار إلى أن أن حزب الله هدد بـ "قطع" أيدي إسرائيل إذا قامت باستغلال حقل كاريش البحري المتنازع عليه.

ورد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بتحذير بأن أي هجوم على أصول الغاز الخاصة بإسرائيل قد يشعل حربا.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في شهر تموز/يوليو الماضي عن اسقاط اربع طائرات مسيرة اطلقها حزب الله صوب حقل كاريش .