نبيلة عبيد تسترجع ذكريات مشهد الفرح في فيلم الراقصة والسياسي

نشرت النجمة نبيلة عبيد فيديو عبر حسابها على إنستجرام جمعها بمصمم الرقصات الراحل إبراهيم عاكف، وذلك أثناء تدربيها على رقصة مشهد الفرح الشهير بفيلم "الراقصة والسياسي"، الذي طرح عام 1990.

وعلقت عبيد على الفيديو قائلة: "إبراهيم عاكف رائد كان فن رقص الكلاكيت، وهو ابن عم نعيمة عاكف، ومن أشهر مصممي الرقصات في عدة أفلام، ومن أشهرها فيلم الراقصة والسياسي، ومن أهمهم رقصة الفرح".

وكانت النجمة نبيلة عبيد قد أعلنت، مؤخرا، عن استعدادها لتقديم برنامج إذاعي خلال الفترة المقبلة، تتحدث فيه عن ذكريات أعمالها الفنية.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا أنتوا أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا.. لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد).. أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح.. وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها".

وتابعت: "وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم.. كل التفاصيل هتعرفوها قريب وقريب جدا بس دلوقتي لازم أقولكم أن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك.. والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى.. هبقى أقولكم على مواعيد الإذاعة وكمان لينك لمتابعة الحلقات على راديو جاردن بالإنترنت".

وكانت آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته: نادية الجندي، وسميحة أيوب، وأميرة هاني، وهنادي مهنا، وهو من إخراج وائل إحسان.