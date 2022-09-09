الجمعة 9 سبتمبر 2022: تباين أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022.

• و‏‎جاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎ تراجع أسعار الطماطم نحو 50 قرشا لتتراوح بين 2.5 إلى 4.50 جنيه

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

ارتفعت أسعار الكوسة جنيها واحدا لتتراوح بين 4 إلى7 جنيهات.

وسجل سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرسعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 1.5 إلى 2.5 جنيه.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيه.

ارتفع سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

ارتفع سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

انخفض سعر الليمون البلدي بقيمة 50 قرشا ليتراوح من 4 إلى 7 جنيه.

وارتفع سعر العنب البناتي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيه.

تراجع سعر التفاح المصري بقيمة 2 جنيه ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وارتفع سعر الرمان ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار بالجملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.