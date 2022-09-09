أثار الأمير تشارلز ملك بريطانيا المرتقب خلفا للملكة إليزابيث الكثير من الجدل بتنوع ملبسه وحبه تتبع أزياء مختلف الشعوب وكذلك مراعاة الجانب البيئي في اختياراته للملابس وذلك عبر سنوات مختلفة منذ كان طفلا للأيام السابقة قبيل اعتلائه المرتقب لعرش بريطانيا.



وذكرت صحيفة فرانس 24 أن معظم الأزياء التي اقتناها الأمير تشارلز كانت من البذلات ذات الـ3 قطع قديمة الطراز نوعا ما والتي جمع المئات منها من خطوط أزياء مختلفة أبرزها أندرسون أند شيبرد.



وعكف جيش من الخدم على الاعتناء بملابس تشارلز ومنهم بحسب إحدي الكتاب عن الأمير من يعتني بالحفاظ على رباط حذاء الأمير محكما.



لم يكن تشارلز ذو عهد بالسترات الرسمية في طفولته ومراهقته حين كان يرتدي الشورت في كثير من الصور وأحيانا البليزر مع ربطة العنق.



بدي الأمير في شبابه بمظهر الرياضي بالكثير من قمصان البولو الرياضية والنظارات الشمسية والخاتم ذو الحجر الذي يلبسه في إصبعه الأصغر معظم الأوقات.

وأبدى الأمير اهتمامه بالثقافات المختلفة إذ ظهر باللباس الاسكتلندي التقليدي ذات مرة وفي السبعينيات إرتدي اللباس المخطط لرجال القبائل حين كان في زيارة لغانا وكذلك حين زار المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٤ حرص على لبس الثوب الخليجي أثناء أدائه رقصة العارضة بالسيف.

ولبس تشارل زيا ملائما للحدث حين ارتدي سترة عسكرية مموهة خلال زيارته للجنود البريطانيين بأفغانستان عام ٢٠١٠.



ومع اعتنائه باختيار السترات الرسمية اختارته مجلة إسكواير كأكثر رجال العالم أناقة عام ٢٠٠٩ إلا أن تشارلز وصف اختيار المجلة له بخطة لجذب القراء موضحا إنه يري ذوقه في الملابس يفتقر للتأني في الاختيار.



وفي السنوات الأخيرة حرص تشارلز علي إبداء وعيه البيئي إذ بحسب أحد كاتبي السير الذي رافق الأمير فإنه كان يطلب توسيع السترات لإعطاء المجال لإصلاحها دون استبدالها.

وظهر تشارلز بمعطف بريطاني تقليدي كان يمتلكه خلال السبعينيات كرر ارتدائه يوم عرس ابنه هاري على ميجان ماركل.



وقال تشارلز إنه يري إنها فكرة سيئة أن يقوم أحدهم بشراء الملابس وإرتدائها ليتم التخلص منها بينما أضاف إنه يرتدي نفس اللباس طالما كان لائقا به.



وخلال سنواته الأخيرة خرج تشارلز قليلا عن السترات الرسمية حين ارتدي في عيد ميلاده ال٦٠ رداء قوات حرس ويلز الأحمر متقلدا سيفا ذهبيا في خاصرته بينما في عام ٢٠٢١ وخلال سباق خيري بالدراجات ارتدي ملابس رياضية وقال عنها إنها كانت تجربة كابوسية وجد نفسه فيها.