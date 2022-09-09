القبض على 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن في التجمع الأول

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن مواطن في التجمع الأول، وأمكن ضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخران، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المُشار إليها المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب" وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.