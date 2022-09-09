لاعبو أستون فيلا يقفون دقيقة حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أعرب لاعبو أستون فيلا الإنجليزي عن حزنهم على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

أعلن قصر باكنجهام، مساء أمس الخميس، وفاة الملة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي لأستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للاعبي وموظفي أستون فيلا خلال وقوفهم دقيقة حداد في مقر التدريبات، معلقًا عليها:" وقف لاعبو وموظفو أستون فيلا دقيقة حداد قبل التدريبات بعد ظهر اليوم تخليدًا لذكرى جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» قد قررت تأجيل الجولة السابعة من المسابقة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.