ظهر الملك تشارلز الثالث للعلن منذ قليل لأول مرة بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية أمس الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا.

قام الملك الجديد بتحية المعزيين الذين افترشوا ساحة قصر باكينجهام بلندن، وقبل تشارلز بعض المعزيين في حين تعالت الهتافات التي تقول حفظ الله الملك، هذا بحسب ما ذكر في موقع إنسايدر.

ولوحظ أن تشارلز توجه إلى حشود المعزيين فور وصول سيارته إلى قصر باكينجهام، وأعطته إحدى المعزيين باقة ورود، بينما كان يجري هو محاورات قصيرة مع المواطنين.

لم تشارك زوجة الملك، كاميلا، في جولته مع الناس، بل انتظرته أمام بوابة القصر حتى جاء إليها ليستقبلوا آلاف من باقات ورود المعزيين التي افترشت الأرض، تعزية لوفاة ملكة بريطانيا.