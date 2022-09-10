قائد الهلال : قدمنا مستوى رائعا أمام الزمالك ونستحق الفوز بكأس سوبر لوسيل

أبدى سلمان الفرج قائد فريق الهلال السعودي، سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على الزمالك، والتتويج بكأس سوبر لوسيل بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وقال الفرج في تصريحات صحفية بعد المباراة :"سعادتنا كبيرة بهذا الفوز لأنه مستحق بعد المستوى الذي قدمناه خلال المباراة، ولكن كان الحسم بركلات الترجيح".

وأضاف :"أبارك لجماهيرنا هذا التتويج، وأيضا أبارك لجماهير الزمالك على حضورها المميز، فالجماهير أخرجت المباراة بصورة مميزة، وهذا هو الأمر الهام الذي زاد من جمالية هذه المباراة في استاد لوسيل المونديالي، أحد ملاعب كأس العالم 2022".

وعن الفوز والتتويج قال :"نستحق هذا الكأس من واقع الأداء الذي قدمناه خلال المباراة، ولكن تعادلنا في الوقت الأصلي بهدف لمثله، وجاء معيوف ليكملها وساعدنا على أن نحتفل بالكأس ونحقق الفوز بعد تألقه في ركلات الترجيح ونبارك لكل محبي الهلال هذا التتويج".

واعتبر الفرج الفوز بكأس لوسيل بمثابة خطوة مهمة على الطريق في الموسم الجديد، وقال : "بطولة في وقت مهم للغاية، ودافع من أجل مواصلة الانتصارات في المستقبل، فالفوز بسوبر لوسيل سيكون دافع وحافز كبير جداً لهذا الموسم".