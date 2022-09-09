جنوب سيناء: عمال النظافة والعمالة بالمشروعات في شرم الشيخ يضاعفون ساعات العمل خلال الوقت الحالي

تعد مدينة شرم الشيخ من أهم المدن السياحية ليس فقط على مستوى محافظة جنوب سيناء، ولكن على مستوى مصر لكونها ملتقى للمؤتمرات العالمية، ومقصد للسائحين من مختلف جنسيات العالم، لذا تحرص القيادة التنفيذية بجنوب سيناء على ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بمكانتها العالمية، فنجد رؤساء القطاعات وعمال النظافة ينتشرون في كافة أنحاء المدينة حتى في أيام العطلات والأعياد والمناسبات، ويعملون كخلية نحل للارتقاء بمستوى نظافة المدينة.

وتظهر الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة خالية تمامًا من الرمال وبقايا المخلفات أو حتى أوراق الشجر المتساقطة على جانبي الطريق، والسبب في ذلك هم كتيبة العمال الذين يعملون تحت أي ظروف سواء كانت الحرارة الشديدة في الصيف، أو شدة البرودة في فصل الشتاء.

قال اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير مساعد محافظ جنوب سيناء وقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، إن عمال النظافة، والعمالة بالمشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ يضاعفون ساعات العمل خلال الوقت الحالي، نظرًا للظروف الاستثنائية الخاصة بالإستعداد لمؤتمر المناخ، فهم ينتشرون اليوم في الشوارع، ومواقع العمل على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتقلبات الجو على مدار اليوم، ويحرصون على العمل بجد واجتهاد ودون كلل أو ملل في سبيل رفعة شأن مصر أمام العالم خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

وأوضح "الإسكندراني" في تصريح اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أن اليوم هو عيد العمال، إلا أنهم حرصوا جميعًا على التواجد في مواقع عملهم، حرصًا منهم على الصالح العام، ويحرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الالتقاء بهم باستمرار للاستماع لمطالبهم، إضافة إلى تكريمهم وصرف مكافآت مالية لهم تقديرًا لجهودهم على مدار العام وليس خلال الأعياد والمناسبات فقط.

وأشار إلى أن المحافظ وجه بتوفير زجاجات المياه الباردة لهم على دار اليوم في مواقع العمل، لكونهم يعملون فى صمت وتحمل غير مسبوق، والتواجد في مواقع الأعطال في أي ساعة، والظهور كخلية نحل لا تهدأ في مواقع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها خلال ورديات ثابتة، مقدمًا التحية والتقدير لهم ولكافة العمال المصريين في عيد العمال.