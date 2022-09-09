مصادر بالقدس: وزير خارجية الإمارات يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

ذكرت مصادر بالقدس أن وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر أن وزير الخارجية الإماراتي سوف يلتقي رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس اسحاق هيرتسوج ، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني

وتأتي الزيارة في الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق إبراهيم ، الذي قامت فيه الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ، في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض. كان قد تم التوقيت على الاتفاق في 15 سبتمبر عام 2020.

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي قد زار إسرائيل في وقت سابق من هذا العام لحضور قمة النقب في ، إلى جانب نظرائه من البحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي قد زار الإمارات في شهر يناير الماضي.

وفي ديسمبر العام الماضي زار رئيس الوزراء الإسرائيلي إنذاك نفتالي بينيت الإمارات.