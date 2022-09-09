السجن 10 أعوام لـ7 متهمين بخطف محامٍ وسرقته في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، اليوم الخميس، 7 أشخاص، بينهم، ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومصادرة الأسلحة المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بخطف وسرقة "أ.أ.م"، محامٍ، وذلك في القضية المقيدة برقم 344 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد ورود بلاغًا من المجني عليه، حول قيام كل من: "ح.ع.م"، و"م.خ.ا"، و"أ.م.ع"، و"أ.ي.م"، و"م.ص.م"، و"أ.ج.ال"، و"هـ.غ.أ"، بخطفه والتعدي عليه لسرقته أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر علاقة بين المجني عليه، والمتهمة السابعة، قامت باستدراجه إلى أحد الأماكن النائية في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، بعد أن أوهمته برغبتها في شراء بعض الأدوية لأبنائها الصغار من إحدى الصيدليات.

وأضافت التحقيقات أنه وحال وصول المجني عليه إلى المكان المتفق عليه، فوجئ بسيارة "توناية" بها المتهمين يشهرون الأسلحة "سكاكين، وطبنجة" في وجهه، ثم اصطحبوه عنوه إلى محل سكن المتهم الرابع، واحتجزوه وتعدوا عليه بعد تكميم فمه، واستولوا على مبالغ مالية، وفيزا كارت، وهاتفين محمولين، وأوراق شخصية كانت بحوزته، واقتادوه إلى مكانٍ خالٍ من السكان، وتركوه بداخل سيارته، وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين، تم إلقاء القبض عليهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت بحقهم قرارها المُقدم.