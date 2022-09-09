الملك تشارلز الثالث يحيي والدته في كلمة للأمة البريطانية

أشاد العاهل البريطاني الجديد، الملك تشارلز الثالث، في خطاب للأمة اليوم الجمعة، بوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، معربا عن تبجيله لها وتقديره البالغ والأسرة الملكية لفضلها.



وقال في الكلمة التي نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" مقتطفات منها، إنه "طوال حياتها، جلالة الملكة، والدتي الحبيبة، كانت مصدر إلهام وقدوة لي ولكل أسرتي، وندين لها بأكبر امتنان يمكن أن تدين به أي أسرة لوالدتها".



وقال الملك إن والدته تعهدت بتكريس حياتها "لخدمة رعاياها" في يوم ميلادها الحادي والعشرين في عام 1947.



وقال إن "ذلك كان يفوق أى وعد : كان بمثابة التزام شخصي كبير حدد حياتها بأسرها".



وأضاف الملك: "لقد قدمت تضحيات من أجل الواجب".



وقال إن "إخلاصها وتفانيها بصفتها صاحبة سيادة، لم يتزعزع أبدا، عبر عصور التغير والتقدم، وعبر فترات الفرح والاحتفال، وعبر أوقات الحزن والفقدان".