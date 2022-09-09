وزير الدفاع الموريتاني يلتقي سفيرة الولايات المتحدة لدى نواكشوط

أجرى وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، اليوم الجمعة، بالعاصمة نواكشوط مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى موريتانيا سينثيا كيرشت.

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية، أن اللقاء، الذي جرى بحضور العقيد الزين ولد اسويدات مستشار بوزارة الدفاع الوطني، بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الموكلة لوزارة الدفاع الوطني.

وتقيم واشنطن تعاونا عسكريا مع نواكشوط وتدعم الجيش الموريتاني في مجالات التدريب.

وأكدت السفارة الأمريكية في نواكشوط، أن خفر الساحل الأفريقي يساعد على تدريب الجيش الموريتاني على تحديد وتعقب السفن العاملة بشكل غير قانوني، مثل تلك التي تقوم بأنشطة صيد غير قانونية وغير منظمة وغير مُبلغ عنها، والتي تهدد باستنفاد الأرصدة السمكية في موريتانيا.