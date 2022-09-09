نصف روح يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان راندانس لسينما الأطفال بنيجيريا

فاز الفيلم التونسي "نصف روح" لمروان الطرابلسي بجائزة أفضل فيلم حول موضوع المهرجان، وذلك في مهرجان "راندانس لسينما الأطفال بلاجوس" بنيجيريا.

وتسابق على جوائز الدورة الثانية من هذا المهرجان الذي يعني بسينما الطفل وبالأفلام صديقة الطفل، مع 30 فيلما من 28 بلدا.

الفيلم مدته 26 دقيقة، من بطولة عبد القادر بن سعيد والطفلة آمنة الحلفاوي، وتدور أحداثه حول الأب ناجي وابنته أمل وهما يقطنان بمصنع قديم كائن في أطراف المدينة، يفقد الأب وظيفته لكنه يضطر لجمع الأشياء القديمة وبيعها ليظل على قيد الحياة، وذات يوم تصاب ابنته بورم في المخ، فيقرر اجتياز امتحان استمع اليه في إعلان حول تجارة الأرواح.

ويسلط "نصف روح" وهو الفيلم الخامس في رصيد مروان الطرابلسي، الضوء على قيمة البشر التي فقدت معناها وأصبحت اليوم سلعة تباع وتشترى، وينطلق الفيلم من ترجمة هذه المشاعر لنقد العالم المادي من منظور فلسفي ميتافيزيقي.