آخر استطلاعات قبل الانتخابات في إيطاليا تشير إلى تقدم يمين الوسط

أظهر آخر استطلاعات للرأي مسموح بإجرائها قبل انتخابات 25 سبتمبر في إيطاليا اليوم الجمعة، تحقيق تحالف يمين الوسط الملتف حول حزب إخوة إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني تقدما كبيرا.



وحددت استطلاعات الرأي، التي أجرتها صحف بارزة مثل كوريرا ديلا سيرا ولا ريببليكا وقناة سكاي تي جي25 التليفزيونية، حجم الدعم للتحالف بما يصل إلى 45%، مع تعزيز اخوة إيطاليا مركزه كأكبر الأحزاب.



ويمنح النظام الانتخابي في إيطاليا، الذي من خلاله يتم تحديد ثلث المقاعد في كلا المجلسين، النواب والشيوخ، من خلال تصويت الأغلبية (انتخاب صاحب الأكثرية)، ميزة للمجموعة الأكبر، ويعني أن تحالف ميلوني يمكن أن يستحوذ بشكل كبير على أكثر من نصف المقاعد.



وتسمح أغلبية الثلثين بإجراء تعديل دستوري دون الحاجة إلى إجراء استفتاء، وتسعى ميلوني إلى تعديل النظام البرلماني الحالي إلى آخر رئاسي.



ويسعى معسكر يسار الوسط الذي يحيط بالحزب الديمقراطي الاشتراكي، إضافة إلى حركة خمس نجوم، وهو حزب مناهض للمؤسسات سابقا، إلى منع ذلك. وتمنح استطلاعات الرأي الحالية هذا المعسكر فرصة ضئيلة في تحقيق الفوز.



وأكد منظمو استطلاعات الرأي أنه قد يحدث الكثير خلال الفترة السابقة على الانتخابات، وهي أكثر من أسبوعين، حيث لم يحسم الكثير من الناخبين أمرهم، كما من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة متدنية بشكل قياسي عند 65%.