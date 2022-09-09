ستولتنبرج يرى أن الحرب الأوكرانية دخلت مرحلة حاسمة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إن الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل "مرحلة حاسمة" بفضل الهجوم المضاد لكييف.



وذكر في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن "القوات الأوكرانية كانت قادرة على وقف هجوم موسكو في دونباس، والرد خلف الخطوط الروسية واستعادة أراضي".



وأوضح أنه "في الأيام القليلة الماضية فقط، شهدنا تقدما آخر في كل من الجنوب في خيرسون، وفي الشرق في منطقة خاركيف".



وأشار إلى أن هذا يظهر "شجاعة ومهارات وعزم القوات الأوكرانية. ويظهر أن دعمنا يحدث فارقا كل يوم في ساحة المعركة".



وأشار إلى أن تضامن الغرب يجب ألا يتزعزع الآن، على الرغم من أزمة الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة.



واستطرد ستولتنبرج قائلا: "لكن الثمن الذي ندفعه يحسب بالأموال، بينما الثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يقاس بالأرواح".



وأضاف: "جميعنا سيدفع الثمن أكبر بكثير إذا رأت روسيا ونظم استبدادية أخرى أنه تتم مكافأة عدوانهم".



وتابع: "إذا أوقفت روسيا القتال، سيكون هناك سلام. وإذا أوقفت أوكرانيا القتال، ستتوقف عن الوجود كدولة مستقلة.. لذا يجب علينا مواصلة جهودنا.. من أجل صالح أوكرانيا وصالحنا".