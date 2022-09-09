 ستولتنبرج يرى أن الحرب الأوكرانية دخلت مرحلة حاسمة - بوابة الشروق
الجمعة 9 سبتمبر 2022 9:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

ستولتنبرج يرى أن الحرب الأوكرانية دخلت مرحلة حاسمة

كييف/ بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 8:47 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 8:47 م
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إن الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل "مرحلة حاسمة" بفضل الهجوم المضاد لكييف.

وذكر في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن "القوات الأوكرانية كانت قادرة على وقف هجوم موسكو في دونباس، والرد خلف الخطوط الروسية واستعادة أراضي".

وأوضح أنه "في الأيام القليلة الماضية فقط، شهدنا تقدما آخر في كل من الجنوب في خيرسون، وفي الشرق في منطقة خاركيف".

وأشار إلى أن هذا يظهر "شجاعة ومهارات وعزم القوات الأوكرانية. ويظهر أن دعمنا يحدث فارقا كل يوم في ساحة المعركة".

وأشار إلى أن تضامن الغرب يجب ألا يتزعزع الآن، على الرغم من أزمة الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة.

واستطرد ستولتنبرج قائلا: "لكن الثمن الذي ندفعه يحسب بالأموال، بينما الثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يقاس بالأرواح".

وأضاف: "جميعنا سيدفع الثمن أكبر بكثير إذا رأت روسيا ونظم استبدادية أخرى أنه تتم مكافأة عدوانهم".

وتابع: "إذا أوقفت روسيا القتال، سيكون هناك سلام. وإذا أوقفت أوكرانيا القتال، ستتوقف عن الوجود كدولة مستقلة.. لذا يجب علينا مواصلة جهودنا.. من أجل صالح أوكرانيا وصالحنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك