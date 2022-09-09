توفيت الملكة إليزابيث الثانية، بعد تعرضها لوعكة صحية، عن عمر ناهز 96 عامًا، ليسدل الستار على أطول فترة حكم استمرت لمدة 70 عامًا، حيث تجاوزت الرقم القياسي الذي حققته جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي حكمت لمدة 63 عامًا.
ونشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، تقريراً يرصد 6 حقائق سرية عن حياة الملكة، التي جلست على عرش بريطانيا لمدة 70 عاما، وهي:1- لم يكن لديها جواز سفر قط
نظرًا لأنه يتم إصدار جوازات السفر نيابة عن الملك (تطلب وزيرة خارجية صاحبة الجلالة البريطانية، وتطلب باسم صاحبة الجلالة جميع الأشخاص المعنيين للسماح لحاملها بالمرور بحرية)، فإنها لم تستطع امتلك واحدا. ولم تكن بحاجة إلى رخصة قيادة أيضًا.2- لم تكن (بالضرورة) ولدت لتكون ملكة
لقد قيل الكثير عن استقالة إدوارد الثامن، وعبء الواجب الذي ألقته على أخيه جورج السادس الذي أعاق الكلام، وبدلاً من ذلك، تم تقليل العبء الذي ألقته فجأة على ابنة الملك جورج، الأميرة إليزابيث آنذاك أميرة يورك.
كما أنه إذا كان لدى إدوارد الثامن أطفال، لكانوا اعتلوا العرش، وإذا كان لدى جورج السادس أي أطفال ذكور، لكانوا قفزوا على خط الخلافة بفضل الفكرة الزائدة عن الحاجة الآن وهي البكورة.3- لا يمكن محاكمتها على جرائم
كانت الملكة إليزابيث فوق القانون حرفيا، وجاء في بيان على موقع العائلة المالكة: "على الرغم من أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد الملك كشخص بموجب قانون المملكة المتحدة، فإن الملكة حريصة على ضمان تنفيذ جميع أنشطتها بصفتها الشخصية بما يتفق بدقة مع القانون".
ولمرة واحدة فقط في التاريخ البريطاني، تم إحضار أحد السادة في المحكمة، وقضى تشارلز الأول محاكمته - التي اتُهم بسببها بالاستبداد والخيانة - بحجة أنه لا يحتاج إلى قول كلمة واحدة لأن محاكمته كانت قانونية ودينية، ومستحيل أخلاقياً.4- عملت ميكانيكي خلال الحرب العالمية الثانية
من الواضح أن القفز بالمظلات إلى فرنسا لم يكن على اللوح مطلقًا، لكن الأميرة إليزابيث قامت بدورها في المجهود الحربي بدخولها القوات المسلحة، وكانت "ثانوية" في الجيش الإقليمي المساعد، وعملت كسائقة شاحنة وميكانيكي في عام 1945، وعمرها 18 عامًا فقط.5- هي (على ما يبدو) دعمت ارسنال
يقع عبء الإثبات هنا على شخصين: زعيم حزب العمال السابق وزميله جونر، جيريمي كوربين ، الذي ادعى معرفة ولاءها خلال خطاب أمام مجلس العموم في عام 2016 ، ولاعب خط وسط أرسنال سيسك فابريجاس ، الذي ناقش النادي مع صاحبة الجلالة في زيارة إلى باك هاوس عام 2007، وإذا كنت من ناخبي حزب المحافظين المؤيدين لتوتنهام ، فلا تتردد في عدم تصديق كليهما.6- وصلت كلماتها إلى القمر حرفيا
قبل أن تنطلق مهمة أبولو 11 في رحلتها التاريخية، تمت دعوة العديد من قادة العالم لكتابة رسائل على قرص صغير، والذي أُمر نيل أرمسترونغ بمغادرته على سطح القمر أسفل العلم الأمريكي مباشرة.
ونصت رسالتها بالكامل على ما يلي: "بالنيابة عن الشعب البريطاني، أحيي المهارات والشجاعة التي جلبت الإنسان إلى القمر. أتمنى أن يزيد هذا المسعى من معرفة ورفاهية البشرية".
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