1- لم يكن لديها جواز سفر قط

2- لم تكن (بالضرورة) ولدت لتكون ملكة

3- لا يمكن محاكمتها على جرائم

4- عملت ميكانيكي خلال الحرب العالمية الثانية

5- هي (على ما يبدو) دعمت ارسنال

6- وصلت كلماتها إلى القمر حرفيا