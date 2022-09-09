تواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على شمال رام الله لليلة الثانية على التوالي

هاجم مستوطنون إسرائيليون، وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة "سنجل"، الواقعة في شمال شرق رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال سكان من البلدة إن المستوطنين هاجموا أراضي يريدون الاستيلاء عليها وهو ما دفع أهالي البلدة إلى التصدي لهم، فقام هؤلاء المستوطنون بالتعدي على الأهالي بالضرب وبتحطيم 6 سيارات، وبحماية من قوات الاحتلال.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين في منطقة "الرفيد" شمال سنجل المهددة بالاستيلاء عليها.

وقالت مصادر طبية إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في اليد والقدم، فيما أصيب آخرون بالمطاط، وثلاثة مواطنين بالاعتداء بالضرب بأعقاب البنادق، والعشرات بالاختناق. واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال المواجهات.

يشار إلى أن آليات تابعة للمستوطنين كانت قد جرفت قبل أسبوع، مساحات من أراضي منطقة "الرفيد" تقدر بـ6 دونمات (6 آلاف متر) بغية الاستيلاء عليها لإقامة حزام استيطاني يربط المستوطنات المقامة على أراضي المنطقة.

ورد المواطنون الفلسطينيون بخلع بعض المنشآت التي نصبها المستوطنون في محيط البؤرة الاستيطانية الرعوية التي أقاموها مؤخرا، ويتواجدون فيها بشكل يومي ويطردون المزارعين منها.

وقام 20 مستوطنا ملثما ومسلحا الليلة الماضية، وبحماية من جيش الاحتلال، بإطلاق الرصاص الحي واعتدوا بالضرب على عدد من أهالي البلدة الذين حاولوا التوجه إلى أراضيهم في منطقة "الرفيد" لزراعتها بأشجار الزيتون، ردا على قيام المستوطنين بجرفها للاستيلاء عليها قبل أيام.