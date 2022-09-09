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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على عاطل مصاب بطعن نافذ وملقي بصحراء أكتوبر، حيث تبين أن الواقعة مختلقة.

وتيبن أن المصاب وصديقه سائق توكتوك قاما بتنفيذ إصابته بتحريض من صاحب شركة وزوجته؛ لابتزاز تاجر سيارات لحصوله علي أحكام ضدهما، بسبب خلافات سابقة.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق توكتوك يفيد العثور على عاطل به آثار طعن وملقي بإحدى الطرق بدائرة القسم، وأضاف أنه أثناء سيره بالدراجة النارية شاهد سيارة ملاكي، بها بعض الأشخاص قاموا بالقاء المصاب ولاذوا بالفرار.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي عاطل مصاب بطعن نافذ وجرح ذبحي بالرقبة، وبتكثيف التحريات تبين أن المبلغ والمصاب اختلقا واقعة إصابته، لصالح صاحب شركة وزوجته ليقوما بابتزاز تاجر سيارات حصل علي أحكام ضدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على صاحب الشركة وزوجته وتم التحفظ على سائق التوكتوك "المبلغ"، ونقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.