أهالي ضحايا انفجار بيروت يقتحمون وزارة العدل احتجاجاً على تعيين قاض رديف للبيطار

قتحم عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قبل ظهر اليوم الجمعة مبنى وزارة العدل، احتجاجاً على قرار تعيين قاض رديف لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفا بيروت طارق البيطار.

وأعلن الأهالي رفضهم لقرار تعيين قاض رديف لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ.

وطالبوا وزير العدل هنري خوري بالتراجع عن هذا القرار.

ولم يتمكن الأهالي من الوصول إلى الطبقة الخامسة حيث مكتب وزير العدل والمدير العام للوزارة، حيث تمكنت العناصر الأمنية المولجة حماية مدخل الوزارة من إخراجهم من المبنى .

وطالب أهالي ضحايا انفجار المرفأ وزير المال يوسف خليل بإمضاء مرسوم التشكيلات القضائية ليتمكن القاضي بيطار التحقيق في قضية انفجار المرفأ. ولا يوجد في القانون ما يسمى بالقاضي الرديف.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق قبل ثلاثة أيام على تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.

يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي تسعة أشهر بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي بيطار .

وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي بيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.