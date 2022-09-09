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كشف استطلاع رأي دولي معد قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تراجع اهتمام معظم شعوب العالم بالحرب الأوكرانية، أمام أزمة غلاء الأسعار والتغير المناخي لتحل الحرب الأوكرانية بالمركز الثالث.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن استطلاع مشترك بين داتابراكساس وأوبن سوسايتيز، أن أزمة غلاء الأسعار حظيت باهتمام ٤٩٪ من المشاركين بالاستطلاع من ٢١ ألف شخص في ٢٢ دولة بينما حصد التغير المناخي ٣٥٪ من المهتمين، وجاءت الحرب الأوكرانية بالمركز الثالث ب٢٨٪.

ولم تتجاوز معدلات الاهتمام بالحرب الأوكرانية الـ٤٠٪ في ١٩ من أصل ٢٢ دولة شملها الاستطلاع ومن بين ال١٦ دولة المذكورين بريطانيا رغم اهتمام حكومتها البالغ بالحرب الأوكرانية.

وبلغ اهتمام الشعب الأمريكي بقضية أوكرانيا ٢٢٪ فقط، بينما لم تتجاوز نسب الاهتمام بمصر والسعودية والمكسيك الـ٢٠٪.

ومن الغريب تفوق نسبة اهتمام الكينيين بالحرب في أوكرانيا بـ٣٨٪، مقابل النسب في فرنسا وألمانيا التي لم تتجاوز ٣٣٪.

و٤٩٪ من المشاركين يرون أن روسيا أخطأت بدخولها الحرب، مقابل ٢٨٪ يرون الخطأ من الطرفين إذ ارتفعت نسب المعادين للتدخل الروسي في الدول الغربية، بينما انخفضت في دول أفريقيا والهند.

وأيد ١٦ دولة بنسب كبيرة انسحاب روسيا من أوكرانيا بخلاف الهند وسنغافورا وإندونيسيا والسنغال التي أيد نصف مشاركيها بالاستطلاع بقاء روسيا بأوكرانيا.

وأما عن تصدر القلقين من أزمة غلاء المعيشة، كانت أعلى نسبة في سنغافورا بـ٧٦٪ تليها بريطانيا بـ٧٠٪ بجانب ٤٥٪ و٤٦٪ في ألمانيا واليابان.

وأظهر الاستطلاع قلق ٨٣٪ من المكسيكيين بتعرضهم للمجاعة تلتها السنغال بقرابة ٦٦٪ بينما يقلق ٤٠٪ من البريطانيين وأكثر من ٢٥٪ من الأمريكيين بشأن تعرضهم لمجاعات.