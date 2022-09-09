جمعية نمساوية تسعى لرفع دعوى جماعية ضد منتجع بسبب كورونا

قالت جمعية "في.إس.في" لمنظمات حماية المستهلك النمساوية اليوم الجمعة أنها تهدف لرفع دعوى جماعية ضد منتجع في ولاية نمساوية، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، من منتجع تزلج معروف على جبال الألب في مارس 2020 .



ويتم تمويل الدعوى من قبل شركتين ألمانيتين، ترغبان في عدم الكشف عن هويتيهما، طبقا للمتحدث باسم جمعية "في.إس.في"، بيتر كولبا، الذي أصدر الإعلان، قبل الإجراءات القضائية في فيينا في قضية فردية.



وحتى الآن، دعمت الجمعية فقط الحالات الفردية، المتعلقة بمنتجع "إيشجل"، بولاية "تيرول" على الحدود مع سويسرا.



وتنبأ كولبا بأن ما بين 150 و200 من الأطراف المهتمة بهذا الأمر ربما تنضم إلى الدعوى الجماعية.



وتواجه السلطات في منتجع "ايشجل"المشهور بحفلات ما بعد التزلج، اتهامات بالتأخير في إغلاق أماكن ينظر إليها على إنها "بؤر ساخنة" لنقل الفيروس.



وتم رفع دعوى قضائية ضد الولاية النمساوية في 80 قضية على الأقل ، متعلقة بالجائحة. ورفض محامو الحكومة الاتهامات.