نصف القطارات المتجهة لأماكن بعيدة في ألمانيا وصلت متأخرة خلال الشهر الماضي

اضطرت شركة السكة الحديدية الألمانية (دويتشه بان) عملاءها من الركاب إلى الانتظار خلال شهر أغسطس الماضي أوقات أطول مما كان يحدث في السنوات السابقة.



فقد أعلنت شركة دويتشه بان اليوم الجمعة أنه في حركة القطارات لمسافات طويلة تمكن 8ر56% من القطارات من الوصول في الوقت المحدد للمحطات المقصودة.



وأضافت أن معدل الانضباط ظل أقل من 60% للشهر الثالث على التوالي، ما يتشابه فقط مع المستوى الذي عانى منه الركاب آخر مرة في فوضى الثلوج نهاية 2010.



أما على مستوى النقل الإقليمي فقد ظل معدل الالتزام بالمواعيد أقل من 90 % خلال أغسطس الماضي.



وقال متحدث باسم السكك الحديدية "الطلب على الشحن الوطني وعبر الحدود والمواصلات الإقليمية والبعيدة المدى ما يزال مرتفعا للغاية، وكان هناك مشروع بناء ضخم للمرات الرئيسية في البنية التحتية".



كما أدى ذلك إلى تأخير في المواعيد، خاصة كما حدث بعد حادث القطار في جارمش بابتنكيرشن.



وأضاف أنه "مع نهاية العمل بتذكرة 9 يورو واستكمال مواقع بناء الممرات الرئيسية في نهاية أغسطس الماضي تحسنت درجة الدقة في المواعيد التشغيلية في النقل لمسافات طويلة والنقل الإقليمي منذ بداية الشهر الجاري".



وأوضح المتحدث أن درجة الانضباط في النقل الإقليمي هي أكثر من 90%.



ووفقا لدويتشه بان فإن مدة التوقف والتأخر لأقل من ست دقائق عن الوقت المحدد يعد انضباطا.