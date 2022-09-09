المريضة الصامتة

ألكس مايكايليديس

دار الشروق

2022

«رواية لا يمكـن التوقف عن قراءتها، تقشعـر لـهـا الأبدان، قـوية، مع تطور للأحداث شأنه أن يجعل حتى القارئ الأكثر تجربة فى روايات التشويق يتصبب عرقا باردا». «مجلة بوكليست»

«أبدع ميكايليديس، رواية سيكولوجية ساحرة، مبتكرة وفريدة لدرجة أنها تؤسس لنوع خاص بها. قرأتها فى ليلتين واستمتعت بكل كلمة جميلة، بكل مواجهة شرسة، وبكل تحول مفاجئ. ستحترق الصفحات بفعل احتكاك أصابعك التى تقلّبها إلى النهاية». «ديفيد بالدتشى»

«كتب ألكس ميكايليديس إحدى أفضل الروايات السيكولوجية التى قرأت. «المريضة الصامتة» هى رواية يمكن اعتبار نهايتها إحدى أكثر النهايات صدمة وإثارة فى الذاكرة الحديثة». «بليك كراوتش»

«حبكة محكمة، تشويق هيتشكوكى، نهاية صادمة. اقرأوا هذه الرواية». «لوسى قولى»



يوم آخر

ميتش ألبوم

دار الشروق

2022



فى هذه قصة تشارلى، رجل يحظى بفرصة لقضاء «يوم آخر» مع أمه الراحلة، لحظة يتداعى فيها كل شىء فى حياته: مسيرته المهنية، زواجه، أسرته. أثناء ذلك اليوم الذى يتوق إليه الكثيرون، يطرح تشارلى الأسئلة المهمة، ويكتشف الأسرار العائلية، ويدرك الفرص التى فوّتها، ويوصِّل نقاط حياته معا، ويحاول، بإرشاد من أمه ومساعدتها الحكيمة، أن يلملم شتات حياته من جديد. بعد النجاح الهائل الذى حققته رائعتا خمسة تقابلهم فى الجنة واللقاء التالى فى الجنة، يرجع ميتش ألبوم برواية شجية عن الخلاص والفرص الثانية. رواية عن الحب، والأسرة، والأخطاء، والمغفرة. رحلة لا تُنسى من ندم الإنسان إلى تصالحه مع حياته وماضيه.



بار ليالينا

أحمد الفخرانى

دار الشروق

2022



يلجأ الكومبارس نوح الرحيمى إلى حيلة يتسلل عبرها إلى بار ليالينا الذى يقتصر رواده على نخبة من المثقفين؛ أملا فى أن يفهم عبر محاكاتهم، السر الذى جعله مجرد رجل أحمق محدود القدرات وحوَّلهم إلى أشخاص فائقى الذكاء، فيتنكر فى شخصية منتج سينمائى ثرى.

عندما تنكشف حقيقته تقرر جماعة بار ليالينا طرده، لكنه يرفض المغادرة فيقررون التسلى بخداعه عبر حيلة تمنعه من الرجوع إلى البار وتحوِّله إلى مزحة يتندرون بها.

بعد عشرين عاما يقرر نوح العودة للانتقام.



الساحرة والكلب

ميشيل حنا

دار الشروق

2021



فى شوارع مصر الجديدة، يهيم كلب وحيد لا يدرى أين يذهب أو ماذا يفعل. كلب ليس معتادًا على حياة الكلاب ولا يعرف عاداتهم، فهو لم يولد كلبًا، وإنما كان ولدًا.

فى روايته الأولى، يخوض ميشيل حنا، تجربةً مُغامِرة ومُغايِرة، ليروى قصة ولد تحدَّى ساحرة دخلت فجأة إلى حياة أسرته، وعندما حاول التصدى لها، فقدَ جسده البشرى ووجد نفسه مطرودًا من المنزل ومعزولًا من أى أدوات للمقاومة، مضطرًّا لأن يخوض تجربة قاسية وغير مسبوقة، بعدما تقطعت به سبل الرجوع.

شخصيات تمتزج فيها الواقعية بالغرائبية، وتتشابك مصائرها فى عالم حقيقى مترسِّخ الأركان، ورحلة مليئة بالمخاطر غير المتوقَّعة فى محاولة لاستعادة ذات بشرية فقدت تكوينها الخارجى، لكن بقيت روحها مضطربة قلقة، تبحث عن سبيل للصمود أمام لعنة سحرية ساحقة لا سبيل لمقاومتها.