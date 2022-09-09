تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحب محل أدوات منزلية لتوجيه بإشارات وإيحاءات غير لائقه لجارته من النافذة بمنطقة الهرم.

وتلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالبة جامعية، اتهمت فيه جارها بمضايقتها، وتوجيه إيحاءات لها من نافذة مسكنه، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم شاب يبلغ من العمر 28 عاما، يقيم بالعقار المواجه للفتاة المبلغة، وتمكنت القوات من القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.