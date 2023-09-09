رئيس جامعة المنوفية: أسبوع شباب الجامعات يعزز التواصل الثقافي بين الطلاب

وصل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إلى مقر جامعة حلوان للمشاركة في انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد بحجم التجهيزات التي تمت لإقامة فعاليات أسبوع شباب الجامعات والذي يعزز التواصل والتفاعل الثقافي بين طلاب الجامعات المصرية، وينمي مهاراتهم ويقوي روح المنافسة لتحقيق أفضل النتائج في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وحرص رئيس جامعة المنوفية، على تشجيع فريق الجامعة المشارك في الفعاليات، ودعمه الكامل لجميع متطلباتهم لتمثيل الجامعة بصورة مشرفة، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المنافسات بروح تنافسية شريفة.

الجدير بالذكر أن الأسبوع يشارك به 45 جامعة مصرية، ومن المقرر إقامة الافتتاح مساء اليوم السبت، بحضور وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب والعديد من الشخصيات البارزة والطلاب المشاركين.