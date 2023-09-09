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زلزال المغرب.. الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للمساعدة

د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 1:02 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 1:02 م

ذكر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن التكتل مستعد لدعم المغرب، في أعقاب الزلزال المدمر، الذي قتل 296 شخصا على الأقل.

وكتب ميشيل على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "قلوبنا مع هؤلاء المتضررين بسبب تلك المأساة ورجال الإنقاذ الذين يشاركون في عملية البحث".

وكتب أن نبأ الزلزال كان "مرعبا".

وتابع "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المغرب، في تلك اللحظات الصعبة".

جاءت تصريحات ميشيل، من العاصمة الهندية، نيودلهي، حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين.

كان زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق في المغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة وأودى بحياة 296 شخصا على الأقل وإصابة 153 آخرين.


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