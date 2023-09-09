الشرطة الهولندية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء المناخ في لاهاي

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أغلق نشطاء المناخ الهولنديون، اليوم السبت، جزءا من الطريق السريع، القريب من مقر البرلمان والحكومة في مدينة لاهاي، وذلك على الرغم من حظر احتجاجهم.

وقالت الشرطة الهولندية، إنها استخدمت خراطيم المياه لإبعاد أنصار حركة العمل المناخي "تمرد ضد الانقراض" الهولندية، عن الطريق السريع.

وأوضحت السلطات الهولندية، أن نشطاء المناخ حصلوا بالفعل على تصريح ، بيد أنه تمت مطالبتهم بتنظيم تظاهرتهم في المحطة الرئيسية القريبة.

وقالت حركة "تمرد ضد الانقراض" إنها تسعى لإغلاق الطريق السريع بشكل يومي، حتى تقلص الحكومة الهولندية جميع أوجه الدعم الحكومي للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

واتهمت الحركة الحكومة الهولندية، بأنها نكصت عن وعدها بتقليص الإعفاءات الضريبية وغيرها من أشكال الدعم للطيران والشحن وتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري وإنتاج النفط.

يذكر أنه خلال احتجاج بشأن المناخ على الطريق السريع "إيه12" في مايو الماضي، تم احتجاز حوالي 1600 محتج بشكل مؤقت.