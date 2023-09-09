ولي العهد السعودي يؤكد لزيلينسكي دعم حل الأزمة الأوكرانية الروسية سلميا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، دعم بلاده الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية- الروسية سلميا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم السبت من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقدم خلاله شكره لولي العهد السعودي على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية وشكره لجهوده الشخصية في هذا الشأن.



من جهته، أكد ولي العهد "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".



يأتي هذا الاتصال مع توجه ولي العهد السعودي إلى الهند لترأس وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين والتي سيعقد خلالها العديد من اللقاءات مع عدد من زعماء العالم.