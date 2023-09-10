 ليبيا تكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي أمم إفريقيا للطائرة - بوابة الشروق
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ليبيا تكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي أمم إفريقيا للطائرة

علي البحيري
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 11:45 م

أكمل المنتخب الليبي عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بفوزه على منتخب تشاد بنتيحة 3/0 في ربع النهائي.

وفاز منتخب ليبيا على تشاد بنتيحة أشواط : 25/20 26/24 25/17.

وضرب منتخب ليبيا موعدا مع المنتخب الجزائري الذي نجح في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0 في ربع النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25/18 27/25 25/16.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 في لقاء دور الثمانية ، ليواجه الكاميرون في نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/19 25/23 25/18.

 يذكر أن المنتخب الكاميروني للكرة الطائرة قد فاز على منتخب تونس حامل اللقب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بنتيجة 3/1 ليتأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25/22 20/25 25/27 17/25.

 جدير بالذكر أن نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة يقام يوم الإثنين المقبل.


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