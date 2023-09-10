ليبيا تكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي أمم إفريقيا للطائرة

أكمل المنتخب الليبي عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بفوزه على منتخب تشاد بنتيحة 3/0 في ربع النهائي.
وفاز منتخب ليبيا على تشاد بنتيحة أشواط : 25/20 26/24 25/17.
وضرب منتخب ليبيا موعدا مع المنتخب الجزائري الذي نجح في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0 في ربع النهائي.
وجاءت نتيجة الأشواط: 25/18 27/25 25/16.
ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 في لقاء دور الثمانية ، ليواجه الكاميرون في نصف النهائي.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/19 25/23 25/18.
يذكر أن المنتخب الكاميروني للكرة الطائرة قد فاز على منتخب تونس حامل اللقب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بنتيجة 3/1 ليتأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي.
وجاءت نتيجة الأشواط: 25/22 20/25 25/27 17/25.
جدير بالذكر أن نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة يقام يوم الإثنين المقبل.