تقرير: رئيس الوزراء الياباني يعتزم إجراء تعديل وزاري يوم 13 سبتمبر

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قالت مصادر بالحكومة اليابانية والحزب الحاكم يوم الجمعة إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يعتزم إجراء تعديل وزاري في حكومته وقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر قولها إن الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو يعتزمان الاحتفاظ بتحالفهما بعد التعديل الوزاري، مما يبدد التكهنات بأن الحزب الديمقراطي للشعب المعارض ربما ينضم إلى الائتلاف.

وقالت المصادر إن كيشيدا أبلغ أعضاء بارزين في حكومته بالخطة عبر الهاتف. ويوجد رئيس الوزراء الياباني حاليا في الهند لحضور قمة مجموعة العشرين.

ويبدو أن التعديل الوزاري المرتقب يهدف إلى تحسين صورة إدارة كيشيدا، نظرا لأن، معدلات التأييد لحكومته لا تزال منخفضة.

وأضافت المصادر أن من بين قادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الذين يعتزم كيشيدا الإبقاء عليهم، الأمين العام توشيميتسو موتيجي ونائب الرئيس تارو آسو، حيث يعتقد أنهما حافظا على إدارة مستقرة للحزب.