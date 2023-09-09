ألكاراز بعد الخسارة من ميدفيديف: يجب أن أستمع إلى صوت جسدي

ترك كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، الباب مفتوحا أمام عدم مشاركته مع إسبانيا في دور المجموعات لنهائيات كأس ديفيز.

وقال ألكاراز، خلال مؤتمر صحفي بعدما أقصي من نصف نهائي أمريكا المفتوحة: "يجب أن أرى ذلك. في النهاية، كانت جولة طويلة (عبر أمريكا الشمالية) ومكثفة. يجب أن أستمع إلى صوت جسدي لأرى ما يطلبه مني. سنرى غدا كيف (حالي) عندما أستيقظ".

وأوضح لاعب التنس الإسباني أنه في الأيام الأخيرة اعتنى بنفسه أكثر من المعتاد، مشيرا إلى الضمادة الموجودة على فخذه الأيسر والتي كان يرتديها في العديد من مباريات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وأضاف: "سنرى غدا ما يطلبه جسدي مني. لكن ما يمكنني قوله هو أنها كانت جولة طويلة للغاية، وأحتاج إلى الراحة، لكن غدا سأرى".

وتقام مرحلة المجموعات لنهائيات كأس ديفيز في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر في فالنسيا (إسبانيا) وبولونيا (إيطاليا) ومانشستر (إنجلترا) وسبليت (كرواتيا).

وفي الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر، ستلعب أفضل 8 فرق على اللقب في مالاجا (إسبانيا)، على أن تكون إسبانيا ضمن المجموعة الثالثة بقيادة ديفيد فيرير، وستواجه صربيا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك في فالنسيا.