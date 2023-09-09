 رئيس وزراء الهند: مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها - بوابة الشروق
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رئيس وزراء الهند: مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها

د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 9:33 ص | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 9:33 ص
قال رئيس وزراء الهند ناريندا مودي إن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم وافقت على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها.

وانطلقت القمة الـ18 للمجموعة في نيودلهي اليوم، وتستمر يومين.

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