رئيس وزراء الهند: مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها

قال رئيس وزراء الهند ناريندا مودي إن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم وافقت على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها.



وانطلقت القمة الـ18 للمجموعة في نيودلهي اليوم، وتستمر يومين.